Fiestas patrias: impulsan recolección de plástico durante los desfiles

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá se generan unas 2,500 toneladas de basura diariamente, y gran parte de estos desechos corresponden al plástico, uno de los materiales más contaminantes y de más difícil degradación.

Ante esta realidad, la Fundación Eco Creando ha puesto en marcha una labor ambiental significativa durante las festividades patrias, con el apoyo de más de 96 voluntarios que trabajan activamente en la recolección y reciclaje de desechos plásticos generados a lo largo de las rutas de los desfiles.

Según explicó Querube Alvarado, representante de Eco Creando, la iniciativa busca reducir la huella de plástico que dejan las multitudes durante las celebraciones.

“Todas las bandas que desfilan tienen comisiones de hidratación, y obviamente utilizan botellas plásticas por comodidad. Ayer recogimos casi 300 libras de plástico, así que la expectativa para el día de hoy es por lo menos duplicar esa cifra y poder recuperar todo el plástico y las latas posibles en estos desfiles patrios”, indicó Alvarado.

El trabajo de los voluntarios ha permitido recolectar 300 libras de plástico tipo PET, lo que equivale a unas 5,000 botellas. Aunque consumir el agua de una botella puede tomar apenas unos segundos, el impacto ambiental que genera su desecho inadecuado puede perdurar por más de 400 años si no se recicla correctamente.

Competencia ecológica entre escuelas

Además de la recolección, la fundación ha incorporado un componente educativo y participativo: una competencia de reciclaje entre escuelas que participan en los desfiles.

“La escuela que más recicle se llevará un premio de $500. Tenemos 16 centros de acopio en la ruta de Vía España y más de 150 voluntarios apoyando. Estamos registrando las escuelas que entregan material reciclable y la próxima semana se anunciará la ganadora”, puntualizó Alvarado.

Esta iniciativa no solo busca fomentar el reciclaje y la responsabilidad ambiental, sino también crear conciencia sobre la cantidad de residuos que se generan durante eventos masivos.

Con información de Emilio Batista