Fiestas Patrias: Más de 105 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país este 4 de noviembre

El desplazamiento masivo responde a los días festivos y a las celebraciones patrias, que tradicionalmente movilizan a miles de familias hacia el interior.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la jornada de este martes 4 de noviembre, día de la celebración de los Símbolos Patrios, se registró un importante movimiento vehicular hacia el interior del país.

De acuerdo con la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), un total de 105,037 vehículos se desplazaron desde la ciudad capital con destino a distintas provincias, según el último informe emitido al mediodía.

La institución también reportó la aplicación de 3,668 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito durante las horas de la mañana.

Las principales infracciones detectadas fueron la desatención de señales de tránsito, con 1,258 boletas, y el exceso de velocidad, con 507 casos.

Otras sanciones se relacionaron con el uso inadecuado del cinturón de seguridad, el manejo desatento y el uso de teléfonos celulares mientras se conduce.

Las autoridades mantienen operativos de control y vigilancia en las principales carreteras del país, con el objetivo de garantizar un retorno seguro al finalizar las festividades patrias.

Las autoridades tienen programado un operativo de retorno a la capital este 5 de noviembre.