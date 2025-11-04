Fiestas Patrias 2025: Escuela Nicanor Villalaz encabeza homenaje a los símbolos patrios en La Villa de Los Santos

Al finalizar el acto protocolar, llamó la atención la ausencia de las autoridades municipales de Los Santos, aunque sí estuvieron presentes representantes de los planteles educativos junto a sus estudiantes.

Los Santos/Con un acto simbólico en el que se rindió honor y pleitesía a los símbolos patrios de Panamá —el Himno Nacional, el Escudo de Armas y la Bandera Nacional— se desarrollaron los actos protocolares del 4 de noviembre en la Villa de Los Santos, una actividad organizada por la escuela primaria Nicanor Villalaz. El evento también destacó las cualidades y participación de los jóvenes estudiantes, quienes resaltaron la importancia de los emblemas que representan la identidad panameña.

Durante la jornada, varios estudiantes compartieron su sentir por este día.

Uno de ellos fue Lisbeth Rodríguez, quien expresó: “Me siento muy orgullosa de mi país y amándolo, y hoy que me toca desfilar me siento muy feliz por tener este índice académico”. Por su parte, Yair Quintero, otro estudiante destacado, dijo sentirse "muy honrado, en realidad, de estar en este país muy bonito. Aquí en la patria, a mí siempre me ha gustado”.

La directora del plantel Delfina de Castro afirmó que se trata de un día muy importante.

"Tiene el honor el centro educativo de llevar el nombre de don Nicanor Villalaz, quien fue el que ideó este símbolo que nos representa como patria, como país”, subrayó.

Al finalizar el acto protocolar, llamó la atención la ausencia de las autoridades municipales de Los Santos, aunque sí estuvieron presentes representantes de los planteles educativos junto a sus estudiantes. Posteriormente, se realizó un desfile cívico por las diferentes calles de la Villa de Los Santos, como parte de la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios.

Información de Eduardo Vega