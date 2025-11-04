Zona Libre de Colón proyecta expansión y mejoras en infraestructura

Panamá/La gerente general de la Zona Libre de Colón, Luisa Napolitano, anunció una serie de proyectos que buscan fortalecer la posición del principal hub comercial del continente. La iniciativa contempla nuevas áreas de desarrollo, mejoras en infraestructura, proyectos de agua y la modernización tecnológica del recinto, con el objetivo de impulsar la competitividad y generar más empleos en la región Atlántica.

“Vienen muchas cosas para la Zona Libre, muchas cosas para mi bella provincia”, destacó Napolitano, al referirse al plan de expansión que pretende consolidar a la zona franca como un motor clave de la economía panameña.

La gerente subrayó que el crecimiento del movimiento comercial se mantiene estable en comparación con el 2024, especialmente en el segmento de reexportaciones, que continúa siendo el principal dinamizador de los inventarios de los usuarios.

“Nos estamos manteniendo bastante estables a comparación de 2024, y sobre todo en la parte de la reexportación, que es lo que ayuda a los usuarios a salir de sus inventarios. Todavía no hemos cerrado el año, pero espero que sea un año positivo. Octubre fue muy bueno”, afirmó Napolitano.