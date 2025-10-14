Restablecen conectividad total en vía de acceso a la Zona Libre de Colón

La principal vía de acceso que conecta a la zona franca más importante del país contará con 100% en su cobertura del servicio de telefonía celular.

Ciudad de Panamá/La principal vía de acceso a la Zona Libre de Colón, considerada la zona franca más importante del país, contará con cobertura total de telefonía celular, gracias a una serie de decisiones regulatorias adoptadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Consorcio Madden Colón (CMC), las empresas instaladoras de torres y el operador Cable & Wireless Panamá (+Móvil).

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, realizó una visita técnica al área junto con representantes de +Móvil, donde destacó que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de recuperar la conectividad entre los kilómetros 7 y 9, un tramo clave para miles de usuarios que laboran en la Zona Libre de Colón.

“Desde hace años, los trabajadores y las personas que viajaban a hacia y desde la Zona Libre de Colón estaba incomunicados, mientras que hoy esa historia cambia”, manifestó Rodríguez.

Como parte del trabajo regulatorio, la ASEP utilizó equipos de alta tecnología para realizar pruebas de cobertura, conocidas como drive test, que permitieron identificar los puntos críticos y garantizar una cobertura efectiva en toda la vía.

Por su parte, Adviel Centeno, director senior de Asuntos Legales y Regulatorios de +Móvil, expresó su satisfacción por contribuir al fortalecimiento de la conectividad en la autopista Panamá–Colón.

El desarrollo del proyecto implicó superar importantes desafíos, entre ellos el uso limitado de espacios en zonas protegidas y concesionadas, lo que requirió la implementación de soluciones híbridas de energía, como paneles solares y baterías de litio, además de la habilitación manual de caminos de acceso para trasladar materiales e infraestructura a los puntos de instalación.

La inversión, que ascendió a $600 mil dólares, fue realizada por Cable & Wireless Panamá (+Móvil), marcando un avance significativo hacia un país más conectado mediante tecnología 3G y LTE, y mejorando la experiencia de los miles de usuarios que transitan diariamente por esta importante vía.