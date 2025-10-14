Avanza análisis del proyecto que busca responsabilizar a promotoras y constructoras por fallas en viviendas

Subcomisión de Infraestructura avanza en análisis del proyecto de ley que busca responsabilizar a promotoras y constructoras por fallas en viviendas.

Ciudad de Panamá/La subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Yamireliz Chong, continuó con el estudio y análisis del Proyecto de Ley 212, que propone adoptar medidas para subsanar y responsabilizar los procesos de construcción de las promotoras y constructoras, así como dictar otras disposiciones relacionadas.

La iniciativa para este proyecto fue presentada por el diputado Lenin Ulate y otros proponentes.

Durante la sesión, Chong explicó que el propósito de este proyecto es garantizar que las promotoras y desarrolladoras cumplan con su trabajo de forma adecuada, evitando que las familias enfrenten dificultades o defectos ocultos al momento de recibir sus viviendas.

La diputada señaló que, en el proceso de consulta, ha escuchado las preocupaciones y testimonios de residentes afectados por problemas en distintos proyectos habitacionales, lo que ha permitido identificar áreas de mejora.

“Se harán las adecuaciones recomendadas por los ministerios y por las instituciones públicas”, aseguró.

Así mismo, indicó que el siguiente paso será revisar y consensuar cada una de las propuestas junto con el diputado proponente y las entidades involucradas, antes de convocar a una nueva reunión, cuya fecha será anunciada próximamente.

El Proyecto de Ley 212 tiene como objetivo proteger y asegurar el derecho a una vivienda digna, estableciendo un régimen de responsabilidad que abarque a promotoras, constructoras, contratistas, arquitectos, ingenieros, servidores públicos y demás actores que participen en el proceso de construcción de viviendas u obras dentro de proyectos de desarrollo residencial urbano.