Subcomisión analiza fusión de proyectos que reorganizan el hospital Nicolás Solano

La discusión de estas iniciativas se analizarán con todas las partes involucradas para llegar a un consenso y tendrán 5 días hábiles para enviar por correo sus propuestas.

Ciudad de Panamá/Una subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por el diputado Edwin Vergara, sostuvo una reunión para analizar la metodología de discusión de dos proyectos de ley que serán fusionados y que buscan fortalecer la gestión del Hospital Regional Nicolás A. Solano.

Proyecto de Ley 95

Fue presentado por la diputada Yuzaida Marín y propone la creación del Patronato del Hospital Nicolás A. Solano.

Esta iniciativa busca mejorar la administración del hospital y garantizar una atención médica de alta calidad, fomentando la participación de la comunidad en la gestión hospitalaria. Además, establece un marco legal que permita una administración eficiente y autónoma, complementando otra propuesta que reorganiza la estructura del hospital.

Proyecto de Ley 96

Propuesto por la diputada Patsy Lee, plantea la reorganización integral del hospital, la creación de su patronato y la adopción de nuevas disposiciones que respondan a la creciente demanda de servicios médicos, la modernización tecnológica e infraestructural, y la necesidad de una administración más eficiente ante los desafíos presupuestarios.

El diputado Vergara señaló que ambas iniciativas serán discutidas con la participación de todos los sectores involucrados, con el fin de alcanzar un consenso que permita fortalecer la gestión hospitalaria y mejorar la atención a los pacientes. Los participantes tendrán un plazo de cinco días hábiles para enviar sus observaciones y propuestas por correo electrónico.

En la reunión participaron representantes del Club 20-30, la Cámara de Comercio, la Asociación de Pacientes de Cáncer, así como miembros de la sociedad civil.