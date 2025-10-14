Ministerio de Ambiente participa en el Segundo Simulacro Nacional de Evacuación

Funcionarios evacuaron de forma ordenada de sus oficinas como parte del Segundo Simulacro Nacional que fue organizado por parte de SINAPROC, reforzando los protocolos de emergencia

Panamá Oeste/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Regional de Panamá Oeste, reiteró su compromiso con la seguridad institucional tras participar en el Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil.

A las 10:00 a.m., hoy martes, y de manera simultánea en todo el país, se activó el ejercicio que simuló diversos escenarios de emergencia, entre ellos sismos, inundaciones e incendios. Al sonar la señal de alerta, los colaboradores de la Dirección Regional evacuaron sus oficinas y se dirigieron a la planta baja del edificio, siguiendo estrictamente las rutas establecidas en el plan institucional de respuesta y evaluación.

Más allá del desplazamiento ordenado, la jornada permitió poner a prueba la coordinación interna y reforzar los procedimientos de protección en caso de una situación real.

Te puede interesar: Más de 200 aves y mamíferos han sido rescatados en Panamá y atendidos en la clínica de MiAmbiente

De acuerdo con la entidad, este tipo de ejercicios no solo fortalece las capacidades de reacción del personal, sino que contribuye a crear conciencia sobre la importancia de actuar a tiempo ante posibles riesgos.

MiAmbiente hizo un llamado a la población a involucrarse activamente en estas prácticas preventivas y a seguir las indicaciones de los organismos de emergencia, recordando que la prevención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.

Funcionarios evacuaron de forma ordenada sus oficinas como parte del Segundo Simulacro Nacional que fue organizado por parte de Sinaproc, reforzando los protocolos de emergencias.

Datos

La realización del Simulacro Nacional se enmarca en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de octubre de cada año.

Panamá se suma a esas políticas públicas para reducir el riesgo, sustentado en el Decreto Ejecutivo No. 47 “Que declara el segundo lunes del mes de octubre de cada año como el Día Nacional del Simulacro”.