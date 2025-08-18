Zona Libre de Colón proyecta expansión y digitalización para los próximos años

La Zona Libre de Colón alcanza cifras récord en nuevas empresas y empleos, mientras impulsa la modernización con comercio electrónico y una ventanilla única.

Ciudad de Panamá/La Zona Libre de Colón continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del país, con un crecimiento que la proyecta hacia nuevas metas de modernización y diversificación; así lo indicó Dovi Eisenman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

En el último año, la Zona Libre de Colón registró 241 nuevas empresas, un récord histórico, y solo en julio generó 255 nuevos empleos, reflejo de la confianza de inversionistas en este centro comercial. Además, se estima que el cierre del 2024 alcanzará cerca de 28 mil millones de dólares en movimiento comercial, reafirmando su peso dentro de la economía panameña.

De cara al futuro, Eisenman señala que la Zona Libre de Colón trabaja en la implementación de una Ventanilla Única, con el objetivo de agilizar trámites y hacer más competitiva la plataforma de negocios. Asimismo, busca impulsar el comercio electrónico, la diversificación de mercados y la ampliación hacia nuevas actividades como operaciones portuarias, carga aérea e infraestructura logística.

Estas estrategias forman parte de la visión de convertir a Panamá, a través de la Zona Libre de Colón, en un hub logístico de referencia en América Latina, fortaleciendo la cooperación entre el sector público y privado para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo.

La Zona Libre de Colón busca atraer inversionistas con la Expoferia Internacional que realizará del 26 al 28 de agosto.