Autoridades investigan la causa de muerte de dos personas en El Paraíso de Pocrí, Los Santos

El Ministerio Público está realizando todas las investigaciones pertinentes para desentrañar este misterioso suceso.

Pocrí, Los Santos/El Ministerio Público (MP) de la provincia de Los Santos ha iniciado una investigación exhaustiva tras el deceso repentino de dos personas en circunstancias aún no esclarecidas. El suceso tuvo lugar este martes 4 de noviembre en El Paraíso, distrito de Pocrí.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como un hombre de 38 años y otro de 39 años.

Según los primeros informes recabados en el lugar de los hechos, las dos personas se desvanecieron al llegar a una residencia en El Paraíso de Pocrí.

Testigos presenciales dieron la voz de alerta a la Policía Nacional y al Ministerio Público, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias.

Al llegar las autoridades, se constató que los cuerpos no presentaban heridas visibles externas.

Por el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre las posibles causas de estas muertes.

Para determinar lo ocurrido, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial en la provincia de Coclé. Se espera que los resultados de la necropsia sean determinantes para esclarecer la causa exacta del fallecimiento de ambos individuos.

El Ministerio Público está realizando todas las investigaciones pertinentes para desentrañar este misterioso suceso.

Puedes leer: Chiriquí registra 27 casos de malaria durante 2025; varios son importados desde áreas comarcales

Con información de Eduardo Javier Vega