Capturan a uno de los más buscados: estafó $8,000 a un agricultor en Chiriquí

Era requerido por la Fiscalía Regional de Chiriquí por supuestamente engañar a un agricultor para venderle un auto y un terreno inexistentes, obteniendo cerca de 8 mil dólares.

Chiriquí/La Policía Nacional informó este miércoles 5 de noviembre sobre la aprehensión en Chiriquí de Julio Mosquera Peña, quien mantenía una orden de captura y era buscado desde hace cinco meses por presunta vinculación en un caso de estafa.

Mosquera, junto a Hugo Del Cid Castillo, era requerido por la Fiscalía Regional de Chiriquí por supuestamente engañar a un agricultor para venderle un auto y un terreno inexistentes, obteniendo cerca de 8 mil dólares entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en el distrito de David.

Debido a este hecho, Peña, al igual que Del Cid, son investigados por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa.

Le puede interesar: Desaparición de Esteban De León: Investigación identifica a cinco presuntos implicados

El hombre de 45 años será remitido ante la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio Económico de Chiriquí, en donde se enfrentará a una audiencia de garantías para legalizar su aprehensión y dictar su medida cautelar.

El Ministerio Público solicitó a la población, que, de tener conocimiento del paradero de Hugo Del Cid, quien no ha sido ubicado hasta el momento, se comuniquen a los teléfonos 728-4218 / 728-4219 / 728-4220 de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de Chiriquí. Subrayan que toda información suministrada será manejada bajo estricta confidencialidad.

También podría leer: