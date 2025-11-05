Capturan a uno de los más buscados: estafó $8,000 a un agricultor en Chiriquí

Era requerido por la Fiscalía Regional de Chiriquí por supuestamente engañar a un agricultor para venderle un auto y un terreno inexistentes, obteniendo cerca de 8 mil dólares.

Captura de Julio Mosquera Peña en Chiriquí.
Captura de Julio Mosquera Peña en Chiriquí. / Policía Nacional

Chiriquí/La Policía Nacional informó este miércoles 5 de noviembre sobre la aprehensión en Chiriquí de Julio Mosquera Peña, quien mantenía una orden de captura y era buscado desde hace cinco meses por presunta vinculación en un caso de estafa.

Mosquera, junto a Hugo Del Cid Castillo, era requerido por la Fiscalía Regional de Chiriquí por supuestamente engañar a un agricultor para venderle un auto y un terreno inexistentes, obteniendo cerca de 8 mil dólares entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en el distrito de David.

Debido a este hecho, Peña, al igual que Del Cid, son investigados por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa.

El hombre de 45 años será remitido ante la Sección Segunda de Delitos Contra el Patrimonio Económico de Chiriquí, en donde se enfrentará a una audiencia de garantías para legalizar su aprehensión y dictar su medida cautelar.

El Ministerio Público solicitó a la población, que, de tener conocimiento del paradero de Hugo Del Cid, quien no ha sido ubicado hasta el momento, se comuniquen a los teléfonos 728-4218 / 728-4219 / 728-4220 de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de Chiriquí. Subrayan que toda información suministrada será manejada bajo estricta confidencialidad.

Hugo Del Cid y Julio Mosquera Peña son los más buscados en Chiriquí por el delito de estafa en perjuicio de un agricultor.
Hugo Del Cid y Julio Mosquera Peña son los más buscados en Chiriquí por el delito de estafa en perjuicio de un agricultor. / Ministerio Público

También podría leer:

Temas relacionados

Policía Nacional delincuentes más buscados estafadores
Si te lo perdiste
Lo último
stats