Emiten aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico: riesgo para bañistas y pescadores

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia ante la presencia del fenómeno de mar de fondo que afectará el litoral Pacífico de Panamá entre los días 5 y 6 de noviembre de 2025, según reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El fenómeno natural se extenderá a lo largo de las tres zonas del Pacífico panameño:

Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí) : alturas de olas entre 1.0 y 1.3 metros , con periodos de 13 a 20 segundos.

: alturas de olas entre , con periodos de 13 a 20 segundos. Pacífico Central (Península de Azuero) : olas de 1.2 a 1.4 metros , con condiciones de precaución .

: olas de , con condiciones de . Pacífico Oriental (Golfo de Panamá): alturas de olas de 0.3 a 1.4 metros, con posibilidad de rompientes y corrientes de retorno.

El Sinaproc advirtió que estas condiciones podrían generar fuertes rompientes, corrientes de resaca y peligro para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas, especialmente en zonas costeras y turísticas.

Además, el mar de fondo coincidirá con mareas máximas entre 17.0 y 18.1 pies, lo que podría incrementar los efectos del oleaje y provocar inundaciones temporales en áreas bajas del litoral Pacífico.

“Nos mantenemos en vigilancia permanente, coordinando acciones preventivas con las autoridades locales y los estamentos de seguridad para proteger la vida y los bienes de la población”, informó el Sinaproc en su comunicado.

Recomendaciones del Sinaproc

Evite bañarse o realizar actividades recreativas en playas con fuerte oleaje o corrientes de resaca.

en playas con fuerte oleaje o corrientes de resaca. No se acerque a rocas, acantilados o zonas donde las olas rompen con fuerza .

. Las embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones y evitar salir al mar ante condiciones adversas.

deben extremar precauciones y evitar salir al mar ante condiciones adversas. Mantenga vigilancia en las comunidades costeras y siga las indicaciones de las autoridades locales.

El Sinaproc exhortó a la población a estar atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia a las líneas 911 o 520-4426.