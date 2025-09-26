Alcaldía de La Chorrera inicia distribución de 66 modulares de antigua cárcel

👉🏻 Los módulos serán reutilizados con nuevos propósitos comunitarios como paradas, espacios para mercados periféricos y emprendimientos locales.

La Chorrera, Panamá Oeste/Desde el miércoles 24 de septiembre, el Municipio de La Chorrera comenzó el traslado de 66 modulares que anteriormente fueron utilizados en la antigua cárcel del distrito, los cuales ahora están siendo distribuidos entre los 18 corregimientos.

Estos módulos, que presentaban deterioro y generaban preocupación entre los residentes por su ubicación detrás de la estación policial, serán reutilizados con nuevos propósitos comunitarios.

Roberto Lee, secretario general del municipio, informó que la entrega se realiza de acuerdo con las necesidades de cada corregimiento, donde se emplearán como paradas, espacios para mercados periféricos y emprendimientos locales. Hasta el momento, ya se han movilizado hacia sectores como Puerto Caimito, barrio Balboa, Herrera, Santa Rita y a la estación de bomberos.

Explicó que las labores presentan un 50% de avance en los desmontajes y entregas, los cuales se espera culminar la distribución de todos los módulos para el próximo miércoles.

Agregó que, aunque los módulos no están al 100% de su capacidad, cada comunidad podrá darles mantenimiento y adecuarlos según sus requerimientos.

De los 66 modulares, seis fueron entregados al Cuerpo de Bomberos, mientras que otros permanecen en reserva para ser adaptados como mercados periféricos en distintos puntos del distrito. El traspaso de estos bienes al municipio se realizó mediante un memorando de entendimiento firmado con el Ministerio de Gobierno.

