Más de 5 mil personas disfrutaron este domingo del Summit WildFest 2025 en el Jardín Botánico

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 5 mil personas participaron en el Summit WildFest 2025, un evento que llenó de vida el Jardín Botánico Summit de la Alcaldía de Panamá y ofreció una experiencia educativa y recreativa para toda la familia.

De acuerdo con la entidad, la protagonista del día fue Bárbara, la capibara que conquistó varios corazones, luego que fuera rescatada de un intento de cacería ilegal. Desde el domingo 31 de agosto, la capibara inició su proceso de rehabilitación y cuidado en el lugar.

Jean González, administrador del Jardín Botánico, destacó que “Cada visitante podrá seguir de cerca la evolución de Bárbara y aprender sobre esta increíble especie. Ese es el valor del Summit: rescatar, proteger y educar”.

La jornada también incluyó juegos interactivos, música en vivo, gastronomía local, charlas educativas y exhibiciones culturales y artísticas, actividades que atrajeron tanto a nacionales como a visitantes extranjeros, grandes y chicos.

El Jardín Botánico Summit continúa invirtiendo en su infraestructura con el objetivo de ofrecer una experiencia de calidad, que combine entretenimiento, educación ambiental y contacto directo con la naturaleza.