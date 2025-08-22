Alcaldía de Panamá lanza programa Empleo 2.0 para impulsar la contratación laboral

Ciudad de Panamá, Panamá/El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, anunció el lanzamiento de Empleo 2.0, un programa que busca dinamizar el mercado laboral y promover la contratación de más de 7 mil personas en distintos sectores económicos.

El evento se llevará a cabo el 6 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Panama Convention Center, de manera presencial. Según informó la Alcaldía de Panamá, durante la jornada se habilitarán espacios para entrevistas directas con más de 100 empresas, con el objetivo de agilizar los procesos de selección.

El alcalde Mizrachi destacó que esta propuesta representa “una oportunidad única para conectar el talento humano con las empresas que requieren mano de obra calificada”.

“Con Empleo 2.0 estamos garantizando no solo contrataciones inmediatas, sino también el acceso a nuevas herramientas para el crecimiento profesional de nuestra gente”, afirmó. La comuna capitalina explicó que la iniciativa busca impulsar la recuperación económica, reducir los índices de desempleo y consolidar un modelo de inserción laboral que pueda replicarse en otros países de la región.