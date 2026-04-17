Alcaldía de Panamá anuncia agenda cultural y recreativa para el fin de semana

Alcaldía de Panamá invita a la población a participar en una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas, artísticas y recreativas.

Panamá/La Alcaldía de Panamá invitó a nacionales y extranjeros a participar en una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas, artísticas y recreativas que se desarrollarán este fin de semana en distintos puntos de la capital.

Sábado 18 de abril | Festival de Diablos en Mi Pueblito

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., el Centro Turístico Mi Pueblito será sede del Festival de Diablos, un evento folclórico que reunirá por primera vez a más de 450 danzantes de distintas expresiones tradicionales del país.

En escena participarán más de 250 bailarines de las Tres Danzas del Gran Diablo, 50 Diablos Congo, 60 Diablos Espejos, más de 20 Diablos de Pañuelos de Penonomé y más de 30 Diablos Sucios. Como invitados especiales, se contará con 35 danzantes del grupo Fiesta de Antioquia, de Colombia.

Sábado 18 de abril | Panamá Ciudad Creativa en Gastronomía

A partir de las 3:00 p.m., la Plaza Mayor de Panamá Viejo será el escenario de este evento culinario que ofrecerá más de 50 platillos nacionales e internacionales, además de bebidas artesanales y postres.

El festival incluirá exposiciones, emprendimientos, presentaciones artísticas y actividades recreativas para toda la familia, destacando la diversidad gastronómica del país.

Sábado 18 de abril | Aniversario de Mundo Jurásico

El Parque Norte será sede de la celebración de un año más de Mundo Jurásico, con actividades especiales, sorpresas y transporte gratuito desde las 8:00 a.m., partiendo desde San Vicente.

Domingo 19 de abril | Recreovía y actividades al aire libre

La jornada iniciará con la Recreovía en la Cinta Costera desde las 6:30 a.m., seguida de sesiones de aeróbicos en la Playita Las Garzas a partir de las 8:00 a.m.

Ese mismo día, los asistentes también podrán disfrutar de un recorrido natural en el Parque Municipal Summit, abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Las autoridades recomendaron adquirir las entradas con anticipación a través de la plataforma digital de la Alcaldía, con el fin de evitar filas y facilitar el acceso a las actividades programadas.