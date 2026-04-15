Panamá La Vieja acoge festival gastronómico en el Día de los Monumentos

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer un corredor gastronómico con más de 50 propuestas que incluyen platillos nacionales e internacionales, bebidas artesanales y una variada oferta de postres.

Ciudad de Panamá/La Plaza Mayor del Conjunto Monumental de Panamá La Vieja será el escenario de uno de los eventos más esperados de la temporada: el festival “Panamá Ciudad Creativa en Gastronomía”, que se celebrará este sábado 18 de abril, en horario de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

La actividad, que se realiza anualmente, busca resaltar la diversidad culinaria del país a través del talento de reconocidos chefs nacionales, quienes presentarán una amplia oferta gastronómica pensada para satisfacer a los amantes de la buena mesa.

El evento cobra un significado especial al desarrollarse en una locación cargada de historia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Esta combinación ofrece a los asistentes una experiencia que integra cultura, patrimonio y gastronomía en un mismo espacio.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer un corredor gastronómico con más de 50 propuestas que incluyen platillos nacionales e internacionales, bebidas artesanales y una variada oferta de postres. Además, el festival contará con exposiciones, emprendimientos, presentaciones artísticas y actividades recreativas dirigidas a públicos de todas las edades.

La iniciativa reafirma el reconocimiento otorgado en 2017 por la UNESCO, que designó a Panamá como “Ciudad Creativa en Gastronomía”, convirtiéndola en la primera de Centroamérica en obtener este título y una de las 246 ciudades que forman parte de esta red a nivel mundial.