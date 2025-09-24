Alcaldía de Panamá impulsa campaña de donación de ropa y juguetes para niños y niñas

Entre los artículos solicitados se incluyen: ropa y zapatos para niños y niñas, ropa de cama y enseres para bebé como coches, andaderas, corrales, sillas de comer y cargueras, entre otros.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá lanzó la campaña solidaria “Trae tu donación y #DéjalaIr”, una iniciativa que busca recolectar ropa, calzado y juguetes en buen estado para beneficiar a niños y niñas de diferentes comunidades del distrito capital.

Los aportes pueden realizarse depositando ropa y calzado en los buzones dispuestos por la Alcaldía, mientras que los juguetes se estarán recibiendo en la rampa del Edificio Hatillo.

La institución recalcó que todas las donaciones deben entregarse limpias y en buen estado, ya sean nuevas o usadas. Entre los artículos solicitados se incluyen: ropa y zapatos para niños y niñas, ropa de cama y enseres para bebé como coches, andaderas, corrales, sillas de comer y cargueras, entre otros.

Con el lema “Regala sonrisas y esperanza”, la campaña busca movilizar a la ciudadanía hacia la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan. Según la Alcaldía, cada aporte contribuirá a mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad.