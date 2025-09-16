Alcaldía de Panamá abre inscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil 2026

Imagen con fines ilustrativos de educación, estudiantes, niños y niñez.
Imagen con fines ilustrativos de educación, estudiantes, niños y niñez. / Pixabay
Danna Durán - Periodista
16 de septiembre 2025 - 16:32

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de inscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI), correspondientes al periodo escolar 2026.

El proceso inició el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre, ofreciendo cupos para niños y niñas de entre 1 y 5 años en los niveles de maternal, prekínder y kínder.

Los CEDI representan una alternativa educativa y de cuidado para las familias capitalinas, con programas diseñados para estimular el aprendizaje temprano y el desarrollo integral de los más pequeños.

Actualmente, la red cuenta con 16 centros distribuidos en diferentes sectores del distrito capital:

  • Sector Norte: Alcalde Díaz, Parque Norte y Caimitillo.
  • Sector Este: Tocumen y San Martín.
  • Sector Metropolitano: Calidonia (Edificio Poli), Calidonia (San Miguel), El Chorrillo, Panamá Viejo, Santa Ana, Betania, Pueblo Nuevo, Río Abajo, Juan Díaz, Pedregal y Las Mañanitas.

Las familias interesadas en inscribir a sus hijos pueden acercarse al CEDI de su comunidad para obtener mayor información o comunicarse al teléfono 524-8900.

Apertura de inscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI)
Apertura de inscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI) / Alcaldía de Panamá

