Alcaldía de Panamá inicia gestiones para traspasar servicio de saneamiento a una empresa privada

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá confirmó que ya se iniciaron las gestiones para traspasar el servicio de saneamiento a una empresa privada, con el objetivo de mejorar la recolección y disposición final de los desechos en la costa litoral Pacífico de la capital.

La subdirectora de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, Yarelys Gómez, explicó que el proceso se encuentra en una fase preliminar, en la cual se están evaluando los aspectos técnicos y administrativos necesarios para avanzar hacia un modelo de gestión público-privada. Señaló que la decisión responde a la necesidad de dar una solución más eficiente y sostenible a los problemas recurrentes de acumulación de basura en la ciudad.

Gómez señala que los programas de saneamiento de la Alcaldía de Panamá ya se realizan en dos ríos de la capital. Este martes 19 de agosto, personal de la alcaldía capitalina se encontraba realizando labores de recolección de desechos en la desembocadura de un río en Costa del Este.

La Subdirectora de Gestión Ambiental enfatizó que la Alcaldía de Panamá mantendrá un rol de supervisión y fiscalización, para asegurar que la empresa que asuma la operación cumpla con los parámetros de calidad y con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

De momento no se han revelado los nombres de las compañías interesadas ni las condiciones del acuerdo, pero las autoridades municipales adelantaron que el proceso se realizará bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Con este paso, la Alcaldía de Panamá busca modernizar el sistema de saneamiento de la ciudad, alineándolo con prácticas internacionales que han recurrido a la colaboración con el sector privado para mejorar la gestión de servicios públicos esenciales.

Con información de Heidy Morán.