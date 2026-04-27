Alcaldía de San Miguelito avanza trámite con contratista para lograr apertura del mercado municipal

El Municipio de San Miguelito señaló que, idealmente y si todo transcurre según lo planificado, el mecardo municipal podría estar operativo en 2027 .

San Miguelito/La Alcaldía de San Miguelito informó que el mercado municipal, un proyecto iniciado en 2017 con una inversión de 4.5 millones de dólares, no ha sido entregado en su totalidad por la empresa contratista, razón por la cual se ha optado por una resolución administrativa del contrato.

El Municipio de San Miguelito explicó que el contratista entregará hasta el 90% de ejecución del proyecto y recibirá el pago correspondiente al trabajo físico realizado, pero no se le cancelará el restante para evitar que continúe el incumplimiento contractual.

La Alcaldía de San Miguelito tomó la iniciativa de finalizar el contrato lo antes posible, ya que el deterioro de las instalaciones avanza con el paso del tiempo. Se realizará una revisión técnica para evaluar pendientes como aire acondicionado y paneles solares; cualquier daño o funcionamiento deficiente será descontado del pago final o cubierto mediante las garantías contractuales.

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El objetivo prioritario es cerrar el contrato con el contratista durante este año, proceso que requiere coordinación con la Contraloría y otras entidades.

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis para definir el modelo de operación del mercado municipal y, una vez establecidas las mejoras necesarias, proceder a su apertura.

El Municipio de San Miguelito señaló que, idealmente y si todo transcurre según lo planificado, el mercado municipial podría estar operativo en 2027.

En cuanto a posibles acciones legales, el Municipio de San Miguelito indicó que se están evaluando las cláusulas de sanciones e incumplimientos establecidas en el contrato, así como las deducciones aplicables por deterioro y actividades no ejecutadas. Una vez resuelta esta etapa contractual y validado el funcionamiento del inmueble con el equipo técnico municipal y otras instituciones, se definirá el cronograma para la apertura y la asignación de los 144 puestos disponibles para comerciantes.

La Alcaldía de San Miguelito reiteró su compromiso de agilizar los trámites necesarios para que la comunidad del corregimiento de Rufina Alfaro y sectores aledaños pueda beneficiarse de este espacio destinado a la comercialización de alimentos a bajo costo, respondiendo así a una solicitud histórica de los residentes locales.

Con información de Heidy Morán.