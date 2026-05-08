Alcaldía de San Miguelito lanza plataforma digital SAMU para denuncias ciudadanas

La plataforma SAMU permitirá reportar basura, ruido y chatarras sin ir a la alcaldía.

San Miguelito/Si usted vive en San Miguelito y necesita denunciar un herbazal, reportar un carro abandonado frente a su casa o alertar sobre ruidos excesivos en su comunidad, ya no tendrá que ir a la alcaldía ni dejar una nota en espera de respuesta. Desde este viernes, los residentes podrán hacerlo a través de SAMU, una nueva plataforma digital lanzada por el municipio para centralizar denuncias y solicitudes ciudadanas en línea.

Joseph Arosemena, director de Tecnología de la Alcaldía de San Miguelito, explicó que la herramienta busca fortalecer la comunicación entre la institución y las comunidades de uno de los distritos más poblados del país.

“SAMU es una plataforma digital que estamos lanzando en la Alcaldía de San Miguelito para transformar y sobre todo conectar más con nuestras comunidades”, expresó Arosemena.

El funcionario destacó que San Miguelito supera los 280 mil habitantes, una realidad que, según indicó, obliga a modernizar los mecanismos de atención ciudadana.

“San Miguelito es el distrito densamente poblado mayor del país, con más de 280 mil habitantes. Como alcaldía, esto nos impulsa a transformar y sobre todo crear esa cercanía”, manifestó.

A través de SAMU, los usuarios podrán registrarse con datos básicos como nombre, apellido y correo electrónico para acceder a un catálogo de servicios municipales y presentar denuncias relacionadas con recolección de residuos, herbazales, ruidos excesivos, construcciones no autorizadas y vehículos abandonados, entre otros temas.

El vecino ya no va a tener que hacer lo tradicional. ¿Qué era lo tradicional? Ir a la alcaldía, dejar una nota y esperar cuándo se va a resolver su reporte”, explicó.

La plataforma ya se encuentra habilitada y puede utilizarse ingresando al portal samu.alcaldiasanmiguelito.gob.pa, donde cada ciudadano podrá crear un usuario y contraseña.

Según Arosemena, una de las principales ventajas del sistema será la posibilidad de dar seguimiento al estado de cada denuncia.

Lo bueno de SAMU es que ahora vamos a tener una trazabilidad. Antes dejabas una nota en la alcaldía y no sabías qué pasaba. Ahora con esta herramienta puedes ver en qué momento llegó a un equipo especializado y también puedes ver la resolución”, indicó.

Las solicitudes ingresadas serán recibidas por un contact center conformado por más de seis personas, encargado de canalizar los casos hacia 16 equipos de trabajo dentro de la alcaldía.

Entre las denuncias más frecuentes que recibe el municipio figuran los problemas de basura, ruidos en horas de la noche y reportes relacionados con vehículos abandonados o chatarras.

El vecino puede tomar una foto, subir un video y mandarlo”, comentó el director de Tecnología al referirse a las denuncias por autos abandonados en las calles.

El lanzamiento oficial de SAMU se realizó este jueves y forma parte de una estrategia de modernización impulsada por la Dirección de Tecnología de la Alcaldía de San Miguelito.

“Ya dejamos atrás los papeles y podemos acceder a la herramienta. Invitamos a todos los vecinos de San Miguelito que la utilicen”, afirmó Arosemena.

El funcionario también adelantó que la alcaldía trabaja en una segunda fase del proyecto para integrar a las juntas comunitarias y representantes de corregimiento, con el objetivo de agilizar la atención a las comunidades.

“Queremos dar una respuesta más inmediata a nuestros vecinos, que esperan muchísimo más de nosotros”, concluyó.