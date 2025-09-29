Alerta Amber: Autoridades en Panamá Oeste llaman a la ciudadanía a colaborar y presentar denuncias

Por el aumento de menores desaparecidos en Panamá Oeste, las autoridades llaman a denunciar.

La Chorrera, Panamá Oeste/En las últimas semanas, Panamá Oeste ha registrado un aumento en los casos de niños y adolescentes desaparecidos. Las autoridades, a través del programa Alerta Amber, instan a la población a colaborar y presentar denuncias de manera inmediata.

El programa clasifica a los menores desaparecidos en cuatro categorías, ya sean niños o adolescentes desaparecidos, que son incluidas dentro de la alerta Amber por ser menores de edad en riesgo: extravío accidental, sustracción por terceros, fuga voluntaria y desaparición sin información sobre su paradero.

Hasta agosto de este año, se reportaron más de 394 casos a nivel nacional, con más del 90% resueltos, aunque más del 6% continúan bajo investigación.

Las autoridades destacan que estas desapariciones reflejan problemáticas sociales más amplias, relacionadas con la familia y la comunidad, y recalcan la importancia de la cooperación ciudadana para localizar rápidamente a los menores.

Puedes leer: Activan alerta Amber por la desaparición de Yarielis Yaneth González, Arcibeth Binape y Cristel Bejerano

¿Qué es la alerta Amber?

La Alerta Amber en Panamá es un sistema de colaboración interinstitucional diseñado para la difusión rápida y masiva de información sobre la desaparición o secuestro de un menor de edad que se encuentre en inminente riesgo de sufrir daños graves. Funciona como una herramienta de respuesta de emergencia que busca aprovechar la inmediatez de la tecnología y los medios de comunicación para involucrar a toda la ciudadanía en la búsqueda.

La alerta no es solo un aviso; es un protocolo de seguridad que activa una red de difusión que incluye páginas web, redes sociales, televisión, radio y otros medios digitales integrados para maximizar las posibilidades de localización y recuperación del niño, niña o adolescente en las primeras horas críticas.