Alerta Amber: Un niño y 7 adolescentes permanecen desaparecidos, se localizó a un bebé

Hasta el cierre de esta nota, se informó sobre la localización de una adolescente y una bebé de 10 meses en Chiriquí.

Desde las 7:00 a.m. del viernes 15 de agosto hasta la mañana de este sábado 16 de agosto, el Ministerio Público emitió 10 alertas Amber de niños y adolescentes desaparecidos y localizó a dos de estos tras la emisión de los reportes.

Entre los desaparecidos se encontraba una bebé de apenas 10 meses: Karla Hasadath Castrellón Moya, vista por última vez el 31 de julio de 2025 a las 10:00 p.m., según el reporte.

De acuerdo con el Ministerio Público, otro bebé de 3 meses también se encuentra desaparecido, ya que una de las adolescentes con alerta Amber se encuentra con él; no obstante, no se realizó una alerta Amber por este infante.

Un niño de 12 años y 7 adolescentes desaparecidas

Miguel Adrián Nieto, de 12 años, es el único niño desaparecido en esta lista, quien, según el reporte, fue visto por última vez en Villa del Carmen, en la provincia de Colón, el pasado 13 de agosto a las 6:15 a.m. Sobre Miguel Nieto tampoco se especificó qué vestimenta llevaba al momento de su desaparición, pero su descripción física detalla que mide 1.55 metros, es de contextura gruesa, cabello negro, ojos negros y piel trigueña.

En tanto, las adolescentes desaparecidas se detallan a continuación y van en un rango de edad de 13 a 17 años:

Yineylis Lineth Ramos Sánchez – 16 años: vista por última vez el 13 de agosto de 2025 con uniforme escolar cerca del IPT del corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá.

vista por última vez el 13 de agosto de 2025 con uniforme escolar cerca del IPT del corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá. Yorlenis Yisel González – 14 años: vista por última vez en el sector de Nuevo Chagres, corregimiento de Chilibre, distrito de Panamá. Vestía uniforme escolar al momento de su desaparición el 14 de agosto de 2025.

vista por última vez en el sector de Nuevo Chagres, corregimiento de Chilibre, distrito de Panamá. Vestía uniforme escolar al momento de su desaparición el 14 de agosto de 2025. Edith Eneida Chávez Ávila – 16 años: vista por última vez el viernes 15 de agosto en el corregimiento de Cabuya, sector Espavecito, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. Llevaba una blusa de color azul y un pantalón corto color gris. Según el reporte, Edith Chávez desapareció con un bebé de tres meses, del que no se tiene alerta Amber hasta el cierre de esta nota.

vista por última vez el viernes 15 de agosto en el corregimiento de Cabuya, sector Espavecito, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. Llevaba una blusa de color azul y un pantalón corto color gris. Según el reporte, del que no se tiene alerta Amber hasta el cierre de esta nota. Karielys Sofia Agrazales – 17 años: desapareció el viernes 15 de agosto cuando se dirigía a su centro educativo en la comunidad de Cimarrón, Paraíso, cruzando el lago en el sector de Limón, provincia de Colón. Vestía el uniforme del colegio Rufo Garay.

desapareció el viernes 15 de agosto cuando se dirigía a su centro educativo en la comunidad de Cimarrón, Paraíso, cruzando el lago en el sector de Limón, provincia de Colón. Vestía el uniforme del colegio Rufo Garay. Karmelys Lisbed Cubilla Morán – 16 años: vista por última vez el 14 de agosto cerca de la Escuela de Llano Grande Abajo, en Las Lomas, distrito de David. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

vista por última vez el 14 de agosto cerca de la Escuela de Llano Grande Abajo, en Las Lomas, distrito de David. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Karina Michelle Juarez Palacios – 16 años: vista por última vez en Llano Grande Abajo, cerca de una abarrotería en Las Lomas, distrito de David. Vestía una blusa roja con rayas negras y su desaparición se registró el 12 de agosto de 2025 alrededor de las 2:00 p.m.

vista por última vez en Llano Grande Abajo, cerca de una abarrotería en Las Lomas, distrito de David. Vestía una blusa roja con rayas negras y su desaparición se registró el 12 de agosto de 2025 alrededor de las 2:00 p.m. Adriana Batista Huerta – 13 años: se encuentra desaparecida desde el 14 de agosto en calle segunda del corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá. Llevaba un vestido negro de colores y botas color crema.

Por otro lado, Lourdes Nicole Moya Saldaña, de 16 años, y Karla Hasadath Castrellón Moya, una bebé de 10 meses, fueron localizadas 9 horas después de la emisión de la alerta Amber, según el reporte de las autoridades.

Ambas habían sido vistas por última vez el pasado 31 de julio de 2025 en Costa del Sol, corregimiento de Pedregal, distrito de David. Se desconoce el parentesco entre ambas menores que comparten un apellido.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía colaborar brindando cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de estos jóvenes, cuyas familias los esperan en casa. Cualquier dato proporcionado a la línea gratuita 104 será confidencial. También se puede comunicar a través de las redes sociales oficiales de Alerta Amber Panamá.

¿Qué es la alerta Amber?

La alerta Amber es un sistema de notificación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se divulga por televisión, radio y redes sociales; así mismo, existe una página web y una aplicación de alerta Amber con información de estas desapariciones, cuántas alertas hay activas y cuántos menores aún no han sido ubicados, pero la mayoría de la población desconoce cómo funciona.

Tenga en cuenta cuáles son los protocolos de actuación que toman al momento de activar una alerta Amber; estos son los siguientes:

Se realiza una ficha del menor con la siguiente información: fecha, hora y lugar donde estuvo por última vez. Nombre del menor, cédula o número de pasaporte, sexo, edad, residencia, escuela y generales de los tutores. Si el menor tiene alguna discapacidad u otra condición física o psíquica que se pueda tomar en cuenta. Estatura, peso, color de cabello y ojos, cicatrices, lunares u otras características que ayuden a identificar al menor. Foto actualizada. Medio de transporte y las características del auto si se tiene información de que se lo llevaron en un vehículo. Si se tiene conocimiento de quién pudo haberse llevado al menor, dar a conocer las características. Firma de un formulario de consentimiento.

Las áreas donde más alertas se reportan son Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

La alerta permanece activa durante 24 horas y, si en ese tiempo el menor no es ubicado, se coloca en la página web o la app de alerta Amber Panamá.