Alerta por aumento de consumo de drogas en menores en Panamá

Organizaciones sociales advierten sobre el incremento de casos y la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención.

Ciudad de Panamá/El consumo de drogas en menores de 18 años de edad continúa generando preocupación en Panamá, especialmente ante reportes que indican que niños desde los ocho años ya están vinculados a estas sustancias.

Organizaciones sociales advierten sobre el incremento de casos y la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención. En este contexto, el Centro de Orientación Integral San Juan Pablo II desarrolla programas dirigidos a alejar a niños y adolescentes de este entorno.

Ariel López, representante del centro, señaló que la situación es alarmante: “La preocupación es que hay niños entre los ocho y 12 años que ya consumen sustancias fuertes. Además, cada semana recibimos jóvenes remitidos por colegios y empresas para iniciar tratamiento”.

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Desde el ámbito de la salud, especialistas subrayan que el consumo de drogas debe ser abordado como un problema de salud mental. Juana Herrera, del Instituto de Salud Mental, indicó que los centros educativos juegan un papel clave en la prevención.

“Las escuelas, tanto públicas como privadas, deben fortalecer la autoestima y el desarrollo integral de los estudiantes para evitar que recurran al consumo”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que se han intensificado los operativos contra el microtráfico y las pandillas en todo el país.

“No es un problema exclusivo de una provincia, es una situación a nivel nacional. Hemos realizado operativos constantes para desarticular estas estructuras”, afirmó.

Especialistas advierten que el consumo de drogas a temprana edad puede generar graves consecuencias, ya que el cerebro aún se encuentra en desarrollo. Entre los efectos se incluyen alteraciones en la memoria, el aprendizaje y la atención, así como problemas cardiovasculares, pulmonares y neurológicos.

Con información de Hellen Concepción