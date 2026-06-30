Ampliación de la vía Centenario avanza a fase de licitación bajo modelo Asociación Público Privada

Panamá/El proyecto para rehabilitar, mejorar y mantener la vía Centenario dio un nuevo paso administrativo. El ente rector del Régimen de Asociación Público-Privada (APP) aprobó el informe técnico definitivo, el pliego de cargos, el contrato APP y sus anexos, lo que autoriza al Ministerio de Obras Públicas a iniciar la fase de licitación de esta obra.

La decisión quedó establecida en la Resolución N° ER-04-P5-2026, fechada hoy 30 de junio de 2026, relacionada con el proyecto denominado “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista Centenario”.

De acuerdo con el documento, el proyecto abarca una extensión aproximada de 42.5 kilómetros y tiene como objetivo principal mejorar y mantener la vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera hasta La Espiga, una obra cuyo costo se estima en $501,660,071.30, dos corredores claves para la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

La obra se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada y tendrá una duración aproximada de 30 años, que comprenderán una etapa preparatoria, 18 meses de preconstrucción, hasta cuatro años de construcción, más de 23 años de operación y mantenimiento, además de una fase de transición.

La resolución señala que la iniciativa también contempla la creación de una red de dispositivos ITS, sistemas tecnológicos orientados a mejorar la seguridad vial, optimizar la conexión entre provincias y contribuir a la movilidad de los residentes de Panamá Oeste que se trasladan diariamente hacia la ciudad de Panamá.

El documento además permite al Ministerio de Obras Públicas realizar modificaciones directas al cronograma de la licitación, en caso de ser necesario, sin tener que someter esos cambios nuevamente a revisión del ente rector.

Aunque la inversión estimada del proyecto es de 501.6 millones de dólares, el documento establece que la distribución del financiamiento entre el Estado y el concesionario privado se definirá durante el proceso de licitación y en el contrato definitivo.

Esta licitación podría adjudicarse a finales de este año, lo que permitiría iniciar las obras entre finales de 2026 y principios de 2027. De acuerdo con declaraciones dadas por las autoridades, los nuevos carriles serán expresos, sin accesos intermedios de entrada o salida, con el objetivo de agilizar el desplazamiento de los conductores que recorren la vía de extremo a extremo.

Actualmente, por la vía Centenario transitan aproximadamente 26 mil vehículos diarios, mientras que por la autopista Arraiján–La Chorrera circulan cerca de 20 mil automóviles cada día.