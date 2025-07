Angustia en Boquete: Familiares buscan a mujer de 70 años desaparecida desde hace 13 días

Chiriquí, Panamá/La familia de Sandra Denham de Delgado, una mujer de aproximadamente 70 años de edad, vive momentos de profunda angustia al no tener noticias de su paradero desde hace más de 13 días. La adulta mayor fue reportada como desaparecida en el distrito de Boquete, y sus seres queridos han solicitado apoyo urgente de la comunidad y de las autoridades para dar con su ubicación.

Según relatos de los familiares, Sandra salió desde la casa de uno de sus hijos, ubicada en el distrito de David, con dirección a su residencia en Boquete. No obstante, nunca llegó a su destino. Días después, se encontraron algunas de sus pertenencias; entre ellas, una cartera y un par de zapatillas cerca de su casa, lo que aumentó la preocupación de la familia.

“Le pido a las personas que tengan alguna información que me la den, pero que aparezca mi mamá, porque son 13 días que no se sabe nada de ella. No sé si está bien, si comió… son momentos difíciles que estamos pasando”, expresó visiblemente afectado Pedro Delgado, hijo de la desaparecida.

🔗También puedes leer: Tres víctimas fatales por accidente de tránsito en el Corredor de los Pobres

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes ya han abierto una investigación. Además, se han activado algunos protocolos de búsqueda mediante la plataforma de gestión de riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en conjunto con las autoridades locales de Boquete. Sin embargo, los familiares señalan que el avance en el proceso ha sido escaso.

Ante la falta de respuestas, hacen un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda contribuir a localizar a Sandra. La familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y reitera la urgencia de que se intensifiquen los esfuerzos de búsqueda en la región.

Con información de Demetrio Ábrego