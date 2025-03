Miles de estudiantes retornarán a clases en medio de retos de infraestructura y docencia

Ciudad de Panamá, Panamá/Para el próximo lunes 10 de marzo, miles de estudiantes regresarán a las aulas para iniciar el periodo escolar de 2025, marcando también el comienzo del ciclo educativo bajo la nueva administración gubernamental. La falta de mantenimiento en la infraestructura de los centros educativos y la escasez de docentes continúan siendo desafíos prioritarios para las autoridades. Estos problemas han persistido a través de diversas administraciones anteriores.

Abdiel Bedoya, representante de la Confederación de Padres de Familia, manifestó que su organización espera que todos los docentes estén en sus puestos y que las instalaciones educativas, especialmente las más antiguas, hayan recibido el mantenimiento adecuado para garantizar un inicio de clases óptimo.

“Todos los años tenemos un arrastre de problema de mantenimiento en las escuelas, ya sea porque no administran bien el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) o porque el mismo Ministerio de Educación (Meduca) no tiene la cantidad de trabajadores suficientes en el área de mantenimiento. Se supone que se hizo un viceministerio de infraestructura para mejorar esto, pero pareciera que es igual que todos los otros años atrás”, señaló Bedoya.

El representante de los padres de familia sugirió que el Meduca debería contratar el personal necesario para asegurar que cada institución educativa del país cuente con equipo de mantenimiento propio. Hace poco, miembros de la Confederación de Padres de Familia participaron en la presentación de la iniciativa Think Tank (Laboratorio de Ideas) por la educación, un proyecto que busca alternativas a largo plazo para los problemas educativos que afectan a todos los panameños.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar propuestas innovadoras y efectivas que complementen los esfuerzos actuales para transformar el sistema educativo en Panamá. El proyecto cuenta con la participación de más de 15 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la mejora educativa.

"Esto se le presenta a la ministra de Educación, Lucy Molinar, como un trabajo de padres de familia y la comunidad en general para que vea de una forma inmediata la necesidad que tienen los centros educativos. Cinco puntos se destacaron ahí y creemos que, posteriormente, debemos establecer una mesa de diálogo donde podamos trabajar conjuntamente con todo el apoyo de la comunidad para que podamos lograr la mejora del sistema educativo en general", detalló.

Otro de los retos que enfrenta el sistema educativo es la falta de cupos en las escuelas estatales para los estudiantes. Bedoya destacó que estos cupos "supone" que deben ser destinados para aquellos estudiantes que residen cerca del plantel escolar; sin embargo, la realidad es completamente distinta.

"Todas las escuelas deben tener la misma calidad de educación para que no tengamos que estar en esa viajadera, sobre todo los muchachos (...) Tenemos que educar a los propios padres de familia para que sepan que, si se van a mudar a ciertos lugares, tenemos que tener las escuelas construidas. Verle el análisis o planificación que haga el Meduca para que se den las situaciones y no tengamos que 'no hay cupo' y los muchachos tengan que viajar", dijo.

Finalmente, Bedoya solicitó a los padres de familia que acompañen a sus hijos en el proceso educativo y observar que las cosas vayan "bien", a su vez vigilar que los docentes eduquen bien a los estudiantes.