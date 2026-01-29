Año Nuevo Chino 2026: Consejo Nacional de la Etnia China anuncia celebración para el 22 de febrero

Por segundo año consecutivo, el desfile y la feria del Año Nuevo Chino 2026 se consolidan como una de las celebraciones interculturales más destacadas del país.

Ciudad de Panamá/En un ambiente marcado por expresiones culturales, música tradicional y coloridos actos artísticos, el Consejo Nacional de la Etnia China (CONECHI) anunció la celebración del Año Nuevo Chino 2026, prevista para el próximo 22 de febrero y regida por el Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía, renovación y prosperidad.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Etnia China, informó que las actividades se desarrollarán en el Barrio Chino de El Dorado.

Este espacio será el punto de encuentro de miles de visitantes que participarán en dos eventos principales: una feria cultural y un desfile, concebidos para resaltar la tradición y el carácter festivo de esta celebración.

Por segundo año consecutivo, el desfile y la feria del Año Nuevo Chino se consolidan como una de las festividades interculturales más relevantes del país, al promover un espacio de convivencia, identidad y reconocimiento al aporte histórico, social, cultural y humano de la comunidad chino-panameña al desarrollo nacional.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que preside el Consejo Nacional de la Etnia China, somos testigos de cómo la identidad cultural puede preservarse y celebrarse plenamente en un contexto diverso y plural”, expresó la ministra Carles.

El desfile, considerado el eje central de la celebración, contará con carros alegóricos, bandas de colegios e instituciones, así como diversas manifestaciones artísticas que reflejan valores como la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo, fundamentales para el desarrollo social y humano.

Durante la conferencia, Sandra Chan, subsecretaria del Consejo Nacional de la Etnia China, ofreció detalles del evento y señaló que el desfile promete ser un espectáculo vibrante, con la participación de instituciones públicas, bandas escolares, asociaciones cívicas y llamativos carros alegóricos que destacarán la diversidad, la integración y el aporte de la comunidad china a la cultura panameña.

La feria cultural, por su parte, servirá como vitrina para el talento de emprendedores y chefs panameños, quienes representan la fusión entre la tradición china y la identidad nacional, contribuyendo al impulso del desarrollo económico local.