Antoneros celebran el Festival del Toro Guapo: Esta es la agenda de actividades

Las actividades incluyen el "duelo de los toros", que será en el amanecer del sábado al domingo desde las 5:00 a.m. El Parque 15 de Enero será el escenario de todas esas actividades folclóricas y culturales que representan el distrito de Antón.

Coclé/Desde el 15 de octubre, residentes del distrito de Antón, en la provincia de Coclé, celebran uno de los festivales más visitados a nivel nacional: el Festival del Toro Guapo. Durante toda la semana se han realizado distintas actividades folclóricas y culturales, sin embargo, a partir de hoy se llevarán a cabo las actividades más destacadas en el Parque 15 de Enero.

Itzel Bósquez, reina de este festival, espera contar con una gran afluencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros.

Bósquez detalló que este fin de semana se realizarán los diferentes concursos de habilidades domésticas, el tradicional guacho en totuma y la vaca encutarrada. "El domingo no se pueden perder el gran desfile de carretas, que es el 19 de octubre", expresó.

Las actividades incluyen el duelo de los toros, que será en el amanecer del sábado al domingo desde las 5:00 a.m. El Parque 15 de Enero será el escenario de todas esas actividades folclóricas y culturales que representan el distrito de Antón.

Sobre el Festival del Toro Guapo

Inició en 1964 para recuperar y visibilizar expresiones y danzas locales que recrean la vida campesina.

La figura principal es la del danzante que baila llevando en alto una armazón que representa al toro, sacando lances ante mujeres en polleras y la reina del festival, a ritmo del tambor antonero y del sonido del almirez.

Otras representaciones y danzas son la vaca encutarrá, la tuna de agua o mojadera con totuma, el enfrentamiento de toros guapos, los concursos de habilidades domésticas como pelar coco, cargar agua, rajar y cargar leña, además de los concursos de danzas, toque de instrumentos musicales tradicionales, reinado y cabalgata. Al desfile final traen como invitados a los diablos limpios o de espejos de Antón y otras danzas invitadas, además de grupos de tamboritos y carretas.

Información de Nathalie Reyes