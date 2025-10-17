Mesa de salario mínimo se instalará en noviembre: Mitradel busca 'equilibrio' entre trabajadores y empresas

La instalación de la mesa de salario mínimo es un proceso que se realiza cada dos años en Panamá y en el que participan representantes del sector privado, sindicatos y el Gobierno.

Panamá/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que a mediados de noviembre se instalará la mesa de salario mínimo, instancia tripartita donde representantes de los trabajadores, el sector empresarial y el Gobierno deberán definir el nuevo salario mínimo que regirá en Panamá a partir del 1 de enero de 2026.

El anuncio fue hecho durante un acto de reconocimiento a empresas que cumplen con las normas laborales, donde la ministra destacó que el Ministerio ya trabaja en los preparativos legales para el inicio de las negociaciones.

“Nosotros como ministerio estamos con la documentación legal, la revisión de los anteriores y buscar, por supuesto, ese equilibrio, recordando que las cosas están complicadas para un sector y para el otro, y el panameño también necesita buscar un respaldo por parte nuestra ”, señaló Muñoz.

La instalación de la mesa de salario mínimo es un proceso que se realiza cada dos años en Panamá y en el que participan representantes del sector privado, sindicatos y el Gobierno. En estas discusiones se analizan indicadores económicos como la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el costo de la canasta básica, con el fin de establecer un ajuste salarial justo y sostenible.

De alcanzarse un acuerdo, el nuevo salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En caso contrario, será el Ejecutivo quien determine el aumento por decreto.

Avances en la reactivación de las bananeras

La ministra Muñoz también abordó la situación laboral en el sector bananero de Bocas del Toro, destacando el progreso en la reactivación de las plantaciones.

“Debo manifestar que ya a este momento van 1,655 contratos registrados, de los cuales 600 ya son permanentes”, detalló.

Explicó que esta primera etapa se concentra en la limpieza y mantenimiento de la planta, lo que permitirá evaluar el estado de las plantaciones y avanzar en nuevas contrataciones vinculadas directamente con la producción.

Según la ministra, se espera que la exportación de banano desde Bocas del Toro se reactive entre diciembre de 2025 y enero de 2026, un paso clave para la economía de la región y la generación de empleos.

Con información de María De Gracia.