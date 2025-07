Anuncian cierre parcial en la vía Panamericana Este por trabajos a partir del 28 de julio

Las obras se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la empresa concesionaria Ruta del Este, S.A., informó que a partir del próximo lunes 28 de julio de 2025 se implementará un cierre parcial en la vía Panamericana Este, específicamente entre los sectores de Cañita de Chepo y La Reserva.

Los trabajos se extenderán por un período estimado de un mes y se llevarán a cabo en tramos intermitentes de aproximadamente 200 metros, afectando ambos sentidos de circulación.

El cierre responde a labores de construcción de nuevos drenajes como parte del proyecto de "Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Este", ejecutado por la concesionaria Ruta del Este y su empresa constructora OHLA Panamá.

Las obras se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. No se trabajará durante los días feriados.

Con el fin de minimizar las afectaciones al tránsito y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones, se implementará un Plan de Manejo de Tráfico vehicular y peatonal, cuyas medidas están detalladas en la infografía informativa publicada por las autoridades.