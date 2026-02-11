Anuncian dos licitaciones energéticas para marzo con miras a reducir costos de generación

Desde el sector privado, el anuncio es visto como una señal positiva para consolidar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el mercado energético panameño.

Ciudad de Panamá/La Secretaría Nacional de Energía informó que en marzo de este año se llevarán a cabo dos licitaciones en el sector eléctrico, como parte de una estrategia orientada a disminuir los costos de generación y fortalecer la matriz energética del país.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, explicó que uno de los procesos estará enfocado en nuevas plantas, principalmente proyectos eólicos e hidroeléctricos, mientras que el segundo contemplará plantas existentes.

“Efectivamente vienen dos licitaciones, una de plantas nuevas, sobre todo eólicas e hidroeléctricas, y la otra de plantas existentes, y hay mucho ánimo dentro de la industria, tanto los nuevos inversionistas como los que ya están en Panamá, y han mostrado mucho interés en participar”, indicó Rodríguez.

Desde el sector privado, el anuncio es visto como una señal positiva para consolidar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el mercado energético panameño.

Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), destacó la importancia de revisar el marco normativo y las proyecciones del sector para garantizar estabilidad.

“Tenemos que revisar las leyes, los marcos regulatorios, las decisiones de proyección, como las que el secretario habló de las invitaciones, porque las invitaciones invitan a los inversionistas a seguir considerando Panamá como un destino donde deben invertir y de ahí entonces se construye un sistema que además es sostenible”, señaló.

Por su parte, Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, subrayó que la seguridad jurídica y la transparencia son claves para asegurar una competencia sana en los procesos de contratación.

“Se requiere mucha seguridad jurídica y que, con todos los actores o los que quieran participar, exista esa seguridad de que las cosas se están haciendo de manera correcta y que es una competencia sana y un proceso transparente”, enfatizó.

En cuanto al Plan Energético Nacional 2026–2040, el secretario Rodríguez aseguró que ya se cuenta con una hoja de ruta definida para orientar el desarrollo del sector en los próximos años.

El anuncio se dio en el marco del foro “Panama Energy Hub: Redes y rutas que impulsan el futuro”, organizado por Apede, que reunió a más de 150 participantes entre autoridades, expertos y representantes de empresas del sector energético.

Con información de Yamy Rivas