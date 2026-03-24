Aplazan desalojo de comerciantes en vía España, pero incertidumbre persiste

Los comerciantes del área, ubicada cerca de calle Cuarta en Río Abajo, se mantienen en alerta ante el avance del proyecto que contempla la ampliación de aceras y la construcción de dos carriles.

Ciudad de Panamá/La señora Agustina Sánchez recibió una notificación que le da un respiro temporal. A través de una carta firmada por el ministro del MOP, José Luis Andrade, se le informó que el desalojo de su fonda ya no se realizará el próximo 30 de marzo, sino una vez la Contraloría General de la República refrende el contrato para la ampliación de la Vía España.

Aunque la medida representa una bocanada de aire fresco para Sánchez, también mantiene la incertidumbre sobre su futuro, ya que el desalojo sigue siendo inminente.

“En esta zona me quiero quedar porque aquí tengo mi clientela y ya todo mundo me conoce. Estoy buscando locales, pero están muy caros”, expresó.

Los comerciantes del área, ubicada cerca de calle cuarta en Río Abajo, se mantienen en alerta ante el avance del proyecto que contempla la ampliación de aceras y la construcción de dos carriles exclusivos para el Metrobús. Este martes, personal de la empresa contratista realizaba trabajos preliminares en la zona.

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La obra, valorada en $80.1 millones de dólares, tiene un plazo estimado de ejecución de 30 meses y forma parte de los planes de modernización vial en la ciudad.

Otros comerciantes, como Franklyn Robinson, propietario del restaurante Boho Food Town, ya se preparan para el impacto del proyecto. Robinson reconoce la importancia de la iniciativa para la comunidad, aunque también ha comenzado a organizar su traslado.

“La comunidad de Río Abajo merece este proyecto. Río Abajo está feo, parece una fotografía de 1970 en pleno 2026. Ya empecé a organizarme porque conozco cómo avanzan estas obras en Panamá, que en cualquier momento llega el desalojo”, señaló.

En su caso, indicó que reubicará su negocio fuera de la servidumbre vial para continuar operando.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la semana pasada que, como parte de este proyecto, la Vereda Afroantillana no será reubicada, en medio de las preocupaciones de residentes y comerciantes por los efectos de la obra en la zona.

Con información de Nicanor Alvarado