Suspenden desalojos en la vereda Afroantillana y anuncian reubicación de comercios

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó la suspensión de los desalojos previstos en la vereda Afroantillana, ubicada en el corregimiento de Río Abajo, donde operan decenas de negocios que habían sido notificados para abandonar el área a finales de marzo.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que la medida, inicialmente programada para el 30 de marzo, fue detenida, y que ahora se trabaja en conjunto con el Municipio de Panamá para reubicar a los comerciantes en un nuevo espacio.

De acuerdo con Andrade, el proyecto de ampliación de la vía España contempla la construcción de un parque en el área, por lo que serán trasladados los actuales ocupantes de la vereda Afroantillana. Este nuevo sitio contará con las adecuaciones necesarias para el funcionamiento de los negocios.

“En el sector de la vereda afroantillana se habilitará un parque en donde van a estar los espacios con sus conexiones para que se coloquen los que están actualmente en esa vereda y tengan su espacio. Ahí no va a haber ningún problema. Ayer, como lo deben haber visto en las redes, estuvo el equipo del MOP visitando ese sector”, indicó el ministro.

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En cuanto a posibles costos para los comerciantes por su reubicación, el titular del MOP explicó que cualquier cargo estaría sujeto a lo que establezca el Municipio de Panamá.

“Mientras no haya un refrendo, no podemos exigirles que se muevan, pero yo calculo que eso va a estar entre 60 y 90 días”, añadió.

Inicialmente, alrededor de 600 comerciantes habían manifestado su preocupación ante un posible desalojo como parte del proyecto de ampliación de carriles exclusivos para MiBus en la vía España.

Sin embargo, con el anuncio de las autoridades, el proceso de desalojo en la vereda Afroantillana queda paralizado de manera temporal, mientras se define la reubicación de los negocios en el nuevo espacio contemplado dentro del proyecto.

Con información de María De Gracia