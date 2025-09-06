Aplicarán multa de hasta $1,000 en Tierras Altas por arrojar basura en sitios prohibidos

Chavarría señaló que el objetivo no es solo imponer multas, sino crear conciencia entre los residentes y visitantes.

La Alcaldía de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, informó que ya está en vigencia el Acuerdo Municipal N.°170, que establece multas de hasta 1,000 dólares a quienes sean sorprendidos arrojando basura en áreas públicas.

Las sanciones aplican especialmente en servidumbres, orillas de ríos y otros espacios comunitarios, donde se ha detectado una disposición inadecuada de desechos, explicó Alexander Chavarria, alcalde del distrito.

Hasta la fecha, la alcaldía ha sancionado a tres personas por esta práctica. Según detalló Chavarría, los responsables fueron identificados luego de que se inspeccionaran los desechos y se encontraran facturas con nombres, lo que permitió localizarlos y aplicarles la multa correspondiente.

Chavarría señaló que el objetivo no es solo imponer multas, sino crear conciencia entre los residentes y visitantes, incluidos turistas nacionales y extranjeros, para que eviten contaminar el entorno y prevenir riesgos de salubridad en esta zona turística.

Información de Demetrio Ábrego