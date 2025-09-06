Dan el último adiós a Paola Chávez; familiares piden justicia tras su femicidio en La Chorrera

El presunto femicida se encuentra bajo detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

Chiriquí/En la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de Barú, fue despedida Paola Chávez, de 35 años, víctima de femicidio en el sector de Altos de la Pradera, en La Chorrera.

Durante la ceremonia, los familiares, amigos y conocidos exigieron que se realice una investigación objetiva y que se haga justicia. Reiteraron que Paola contaba con una boleta de protección contra su agresor, pero que las diligencias no se realizaron a tiempo.

“Pedimos, por favor, que no haya más Paolas que mueran en manos de sus verdugos. Queremos justicia para mi hermana, para mi sobrina, y para todas las mujeres que han sufrido lo mismo”, expresó Yovana Fuentes, tía de la víctima.

Los familiares cuestionaron la falta de medidas efectivas de protección:

“¿Cómo es posible que las autoridades, sabiendo que ella denunció, no le colocaran un brazalete a ese señor?”, cuestionó Rubén Chávez, tío de la joven.

El presunto femicida se encuentra bajo detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

Paola dejó en orfandad a 3 niños y era oriunda de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú. Según sus vecinos de La Chorrera, sufrió violencia doméstica por varios meses.

Información de Demetrio Ábrego