Aprehenden a dos personas por naufragio con migrantes donde murió una menor de 3 años

Colón/En coordinación con el Ministerio Público, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) realizaron la aprehensión de dos ciudadanos requeridos por oficio de las autoridades judiciales, tras el naufragio de una embarcación con migrantes en el área de Miramar, distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, hecho que cobró la vida de una niña de tres años.

El accidente ocurrió el pasado domingo 9 de noviembre, cuando una embarcación de pesca artesanal, identificada como “OE”, naufragó mientras era utilizada de forma irregular para el transporte de migrantes.

A bordo viajaban 18 adultos y tres menores de edad, pese a que la nave tenía su patente de navegación vencida desde julio de 2024 y había zarpado desde un muelle no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá.

Según el informe oficial, la embarcación era operada por un ciudadano colombiano y no cumplía con las condiciones reglamentarias para transportar pasajeros. Una lancha privada fue la primera en llegar al sitio del siniestro y logró rescatar a varias personas, antes de que llegaran las unidades del Senan y personal de otras entidades de emergencia.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas en el lugar, la niña de tres años, de nacionalidad colombiana, falleció. Las autoridades expresaron su pesar por lo ocurrido y extendieron sus condolencias a la familia de la menor.

Posteriormente, en el marco de las investigaciones, el Senan confirmó la aprehensión de dos personas presuntamente relacionadas con el caso, quienes fueron puestas a órdenes del Ministerio Público.

Las instituciones involucradas —la AMP, el Servicio Nacional de Migración y el Senan— reiteraron que mantienen una coordinación interinstitucional para esclarecer las circunstancias del naufragio y determinar responsabilidades.

Asimismo, las autoridades recordaron la importancia de utilizar únicamente los muelles autorizados por la AMP y embarcaciones debidamente registradas, a fin de evitar tragedias como la ocurrida en las costas colonenses.