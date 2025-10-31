Aprehenden a uno de los más buscados por el crimen de un adulto y un bebé en San Miguelito

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó de la aprehensión de Ricardo Alberto Hernández Medina, uno de los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio y tentativa de homicidio.

El hecho por el cual es requerido Hernández Medina ocurrió el 10 de octubre, en el sector de La Fula, en el distrito de San Miguelito, donde fallecieron dos personas, entre estos un adulto y un infante de cuatro meses de nacido; también resultó herido un niño de 3 años.

La aprehensión de este hombre se registró durante acciones operativas desplegadas en el sector de Cerro Batea, distrito de San Miguelito, siendo trasladado para los trámites correspondientes a órdenes de la Fiscalía de Homicidio de San Miguelito.

