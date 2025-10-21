Seguridad en San Miguelito: Director de la Policía Nacional y alcaldesa Irma Hernández coordinan acciones

Uno de los puntos principales abordados fue el reforzamiento del pie de fuerza policial tras la unificación de la Zona Rufina Alfaro y la Zona de San Miguelito.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, con el propósito de fortalecer las estrategias de seguridad en esta importante demarcación del país.

Durante el encuentro, celebrado en el despacho municipal, se presentaron los avances en materia de prevención del delito y control territorial, además de revisar los resultados de las operaciones desarrolladas recientemente por la institución en el distrito.

Uno de los puntos principales abordados fue el reforzamiento del pie de fuerza policial tras la unificación de la Zona Rufina Alfaro y la Zona de San Miguelito, medida que busca garantizar una mayor presencia y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en comunidades estratégicas.

Así mismo, se anunció el fortalecimiento de la infraestructura policial, con el fin de optimizar las condiciones operativas de los agentes y mejorar la atención a la ciudadanía.

De cara a las festividades de fin de año, ambas autoridades acordaron coordinar esfuerzos entre la Policía Nacional y el Municipio de San Miguelito para ejecutar un plan de trabajo conjunto, orientado a mantener el orden, la seguridad y el bienestar de los residentes y visitantes durante esta temporada.

La reunión refleja el compromiso institucional de trabajar de manera articulada por la tranquilidad y protección de los habitantes del distrito de San Miguelito, reafirmando la importancia de la colaboración entre las autoridades locales y la fuerza pública.