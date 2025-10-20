Alcaldía de San Miguelito anuncia últimas semanas para aprovechar la Moratoria 2025

Contribuyentes podrán obtener descuentos de hasta el 70% en recargos y multas hasta el 31 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de San Miguelito anunció las últimas semanas de la Moratoria 2025, una iniciativa dirigida a que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones municipales mediante importantes descuentos y facilidades de pago, disponibles hasta el 31 de octubre.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, los descuentos incluyen:

70% en recargos y multas ,

, 50% en impuesto vehicular y procesos coactivos ,

, 30% en tasas de cementerio ,

, 100% en multas por anuncios sin permiso ,

, 40% en nuevos arreglos de pago ,

, 25% para contribuyentes con arreglos de pago vigentes , y

, y 10% por pago anticipado del año 2025.

Los pagos pueden realizarse en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, cheque o a través de Yappy, directamente en las cajas municipales.

La alcaldía invita a los ciudadanos a visitar sus sedes para aprovechar estos beneficios: la sede principal y el puesto en Metromall (este último exclusivo para temas vehiculares).

Los contribuyentes interesados tienen hasta el 31 de octubre para acercarse a las sedes municipales y beneficiarse de estos incentivos económicos.