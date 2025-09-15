Alcaldía de San Miguelito anuncia moratoria tributaria 2025 con amplios descuentos para contribuyentes

Según el acuerdo municipal, la medida entra en vigor el 15 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de San Miguelito informó este lunes sobre la puesta en marcha de la moratoria tributaria 2025, que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones fiscales mediante importantes descuentos en recargos, multas y deudas acumuladas.

Según el acuerdo municipal, la medida entra en vigor el 15 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025, con excepción de los pagos relacionados con Publicidad Exterior, que podrán regularizarse hasta el 31 de diciembre de 2025.

Descuentos en recargos y multas

Los contribuyentes que realicen sus pagos entre el 15 y el 30 de septiembre recibirán un 80% de descuento en recargos y multas, mientras que quienes lo hagan entre el 1 y el 31 de octubre obtendrán un 70% de descuento.

🔗Puedes leer: Disciplina fiscal con responsabilidad no compromete la operatividad institucional, asegura el MEF

Declaración jurada obligatoria

La alcaldía recalcó que la Declaración Jurada de Ingresos será un requisito indispensable para los contribuyentes del Impuesto sobre Actividad Económica. Su incumplimiento impedirá acceder a los beneficios de la moratoria.

Procesos coactivos y exoneraciones especiales

En el caso de procesos coactivos, se otorgará un 50% de condonación sobre el monto líquido exigible, siempre que el contribuyente cancele el saldo restante dentro de la vigencia del acuerdo.

Adicionalmente, se aplicarán exoneraciones especiales:

25% de descuento para quienes tengan arreglos de pago vigentes y cancelen todas las cuotas no vencidas.

de descuento para quienes tengan arreglos de pago vigentes y cancelen todas las cuotas no vencidas. 30% de descuento en deudas por ocupación del cementerio municipal hasta el periodo fiscal 2024.

de descuento en deudas por ocupación del cementerio municipal hasta el periodo fiscal 2024. 10% de descuento en meses pendientes del Impuesto de Actividad Económica y Publicidad Exterior/Propaganda 2025, siempre que se pague por adelantado.

Impuesto de circulación vehicular

En cuanto al Impuesto de Circulación Vehicular, se otorgará una condonación especial del 50% en recargos y multas para contribuyentes con deudas superiores a cinco años. Estos deberán cancelar el 50% restante para quedar al día. La medida no aplica a deudas menores a cinco años.

Amnistía tributaria y arreglos de pago

La moratoria también contempla una amnistía tributaria para anuncios y publicidad exterior, que condonará el 100% de recargos y multas a quienes regularicen anuncios sin autorización antes del 31 de diciembre de 2025.

Por otra parte, los contribuyentes podrán acogerse a arreglos de pago con una condonación del 40% en recargos y multas, según el monto adeudado.

El plan establece abonos iniciales que van desde el 50% para deudas entre B/.300 y B/.1,000 hasta un 15% para montos superiores a B/.12,000, con plazos que oscilan entre 4 y 20 cuotas máximas.