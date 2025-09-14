Disciplina fiscal con responsabilidad no compromete la operatividad institucional, asegura el MEF

La Dirección Nacional de Contabilidad del MEF ha lanzado una serie de recomendaciones clave para garantizar un cierre eficiente y transparente de la vigencia fiscal 2025.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una importante circular (MEF-2025-52629) para guiar a las entidades del Gobierno en el cumplimiento del Calendario de Cierre Fiscal 2025, destacando que la "disciplina fiscal con responsabilidad no compromete la operatividad institucional".

La Dirección Nacional de Contabilidad del MEF ha lanzado una serie de recomendaciones clave para garantizar un cierre eficiente y transparente de la vigencia fiscal 2025, asegurando que los procesos administrativos se realicen con anticipación y sin interrupciones en las actividades esenciales de las entidades públicas.

Nota relacionada: Ministro Chapman asegura que limitaciones presupuestarias afectan a todo el Estado y explica por qué están ligadas a Moody's

Planificación temprana: clave para evitar problemas

Uno de los puntos centrales de la circular es la planificación temprana. El MEF insta a las entidades a no postergar hasta última hora procesos que ya han estado formalizados administrativamente desde enero de 2025. Esto permite una mejor coordinación interna y evita retrasos críticos al final del año fiscal.

Además, se activa una alerta temprana: si los saldos en el compromiso presupuestario alcanzan o superan el 50% del monto asignado, las posibilidades de llegar al devengado disminuyen significativamente. Esta señal permite a las entidades tomar decisiones estratégicas antes de que sea demasiado tarde.

Primera meta: septiembre de 2025

El MEF destaca que septiembre de 2025 marca la primera fase crítica del calendario de cierre. En esta etapa, las entidades deben aprovechar la advertencia oportuna para ajustar sus procesos y optimizar el uso de los recursos asignados. Este enfoque proactivo no solo mejora la eficiencia, sino que también fortalece la transparencia presupuestaria.

Beneficios del cumplimiento oportuno

Según el MEF, el cumplimiento temprano del calendario trae importantes beneficios:

Posibilidad de realizar pagos dentro de la misma vigencia fiscal 2025

Mayor fluidez en los procesos administrativos

Reducción significativa del riesgo operacional

Optimización de recursos humanos y tiempo

Además, tras el cierre oficial, el sistema mantiene flexibilidad operativa: facturas de septiembre de 2025 o gestiones de cobro que lleguen después del cierre pueden registrarse y devengarse, siempre que los proveedores completen la entrega de documentos, bajo los lineamientos establecidos en el punto 3 de la circular.

Presupuesto 2026 y vistas fiscales

Este anuncio del MEF se da en medio del proceso legislativo del Presupuesto General del Estado 2026, que incluye una asignación total de 34 mil 901 millones de dólares.

Actualmente, las distintas entidades del Gobierno están presentando sus vistas fiscales ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.