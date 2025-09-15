Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en el país

El comunicado advierte que se prevé la activación de la Zona de Convergencia Intertropical y sistemas de bajas presiones, lo que generará condiciones atmosféricas inestables con incremento de nubosidad y fuertes precipitaciones.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas significativas entre el 15 y 18 de septiembre de 2025, según los reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las provincias bajo aviso son Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién. También se incluyen las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 50 y 120 milímetros diarios, con eventos puntuales mayores en las provincias y comarcas mencionadas. Para el resto del país, se estiman acumulados de 20 a 40 milímetros por día.

Las autoridades también alertan sobre el riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas, inundaciones en áreas bajas y urbanas, así como posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables. Además, se esperan ráfagas de viento eléctrico y tormentas que podrían afectar infraestructuras.

El Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención.