Municipio de San Miguelito presenta 37 proyectos de obras y anuncia moratoria de pagos

San Miguelito/El Municipio de San Miguelito realizó por primera vez un encuentro con contratistas interesados en participar en los proyectos de infraestructura que se desarrollarán en el distrito, con una inversión estimada en 7 millones de dólares provenientes de fondos de descentralización.

La alcaldesa Irma Hernández explicó que se trata de 37 proyectos de obras municipales que serán licitados próximamente, entre ellos mejoras de infraestructura comunitaria y espacios públicos. “Queremos contratistas serios y responsables, que garanticen un manejo transparente y sobre todo obras de calidad para nuestro distrito. Estos proyectos fueron aprobados por la comunidad y nuestros vecinos esperan que se hagan bien”, señaló.

La jefa de la comuna destacó además que el municipio cuenta con una nueva Dirección de Planificación Urbana integrada por arquitectos e ingenieros, quienes diseñan las obras según las necesidades planteadas por los residentes de cada corregimiento.

Moratoria de 45 días

En paralelo, la alcaldía anunció el inicio de una moratoria de 45 días a partir del lunes 15 de septiembre, dirigida a contribuyentes con pagos atrasados en impuestos municipales, comercios, publicidad, vehículos e incluso cementerios.

El tesorero municipal explicó que, durante los primeros 15 días —del 15 al 30 de septiembre—, se aplicará una exoneración del 80% en recargos y multas. Posteriormente, del 1 al 31 de octubre, los contribuyentes podrán beneficiarse de un 70% de descuento en recargos.

Los pagos podrán realizarse directamente en la tesorería municipal o a través de la página web de la alcaldía. El objetivo, según las autoridades, es facilitar que los ciudadanos se pongan al día y fortalecer las finanzas municipales sin afectar de manera severa a los contribuyentes.

Información de Elizabeth González