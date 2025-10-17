TVN plus En vivo

Embajador de EEUU felicita al Municipio de San Miguelito por adoptar el Convenio de Budapest contra delitos cibernéticos

A través de una publicación en su cuenta oficial, el embajador Cabrera felicitó a la alcaldesa de San Miguelito por su adhesión al Convenio de Budapest.

Kevin Marino Cabrera, embajador designado de Estados Unidos en Panamá.
Kevin Marino Cabrera, embajador designado de Estados Unidos en Panamá. / AFP
Danna Durán - Periodista
17 de octubre 2025 - 17:20

Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, felicitó a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y al Concejo Municipal, por la adopción del Convenio de Budapest, destacando el compromiso del municipio con la lucha contra el crimen organizado y la promoción del uso de tecnología confiable.

A través de una publicación en su cuenta oficial, el embajador Cabrera expresó: “Felicitaciones a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y al Concejo Municipal. Al adoptar el Convenio de Budapest, San Miguelito se convierte en el municipio más reciente en tomar una posición firme contra el crimen organizado y promover el uso de tecnología confiable”.

Irma Hernández, alcalde de San Miguelito
Irma Hernández, alcalde de San Miguelito / TVN Noticias

El Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, promovido por el Consejo de Europa y firmado en 2001, es el primer tratado internacional destinado a combatir los delitos informáticos. Su objetivo principal es armonizar las legislaciones nacionales, mejorar la cooperación internacional y fortalecer las capacidades de investigación frente a delitos cometidos mediante redes digitales.

Se conoció que un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de San Miguelito y sustentado por la alcaldesa Hernández establece que durante la vigencia de los contratos, todo suministro de productos informáticos (software o hardware) deberá incluir una cláusula que obligue a los proveedores a cumplir con los estándares de seguridad definidos en el Convenio de Budapest, sin importar el país de fabricación ni el origen de las marcas o empresas proveedoras.

