Embajador de EEUU felicita al Municipio de San Miguelito por adoptar el Convenio de Budapest contra delitos cibernéticos

A través de una publicación en su cuenta oficial, el embajador Cabrera felicitó a la alcaldesa de San Miguelito por su adhesión al Convenio de Budapest.

Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, felicitó a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y al Concejo Municipal, por la adopción del Convenio de Budapest, destacando el compromiso del municipio con la lucha contra el crimen organizado y la promoción del uso de tecnología confiable.

A través de una publicación en su cuenta oficial, el embajador Cabrera expresó: “Felicitaciones a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y al Concejo Municipal. Al adoptar el Convenio de Budapest, San Miguelito se convierte en el municipio más reciente en tomar una posición firme contra el crimen organizado y promover el uso de tecnología confiable”.

El Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, promovido por el Consejo de Europa y firmado en 2001, es el primer tratado internacional destinado a combatir los delitos informáticos. Su objetivo principal es armonizar las legislaciones nacionales, mejorar la cooperación internacional y fortalecer las capacidades de investigación frente a delitos cometidos mediante redes digitales.

Se conoció que un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de San Miguelito y sustentado por la alcaldesa Hernández establece que durante la vigencia de los contratos, todo suministro de productos informáticos (software o hardware) deberá incluir una cláusula que obligue a los proveedores a cumplir con los estándares de seguridad definidos en el Convenio de Budapest, sin importar el país de fabricación ni el origen de las marcas o empresas proveedoras.