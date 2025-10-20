Conjuntivitis dispara alertas en San Miguelito: Más de 500 casos y subiendo ¿Qué la provoca?

Los especialistas advierten que una conjuntivitis severa o mal tratada puede causar úlceras corneales, dejando cicatrices o disminuyendo la agudeza visual.

Ciudad de Panamá, Panamá/En lo que va de este año, la Región de Salud de San Miguelito ha registrado más de 500 casos de pacientes atendidos con conjuntivitis, una cifra que supera los reportes de años anteriores.

El incremento preocupa al personal médico, que atribuye este repunte a un posible descuido de la población en las medidas básicas de bioseguridad, principalmente el lavado frecuente de manos.

“Lo podemos prevenir de varias formas. Primero que nada, lavado de manos. Hace poco celebramos el Día del Lavado de Manos, el viernes pasado", dijo Alexander Bare, director médico del Centro de Salud de Torrijos Carter.

Agregó que el lavado de manos debe durar al menos 20 segundos, y debe evitar tocarse la cara o frotarse los ojos cuando haya síntomas; tampoco se deben compartir toallitas ni tocar superficies potencialmente contaminadas, como en hospitales, buses o escuelas.

¿Qué es la conjuntivitis?

La conjuntivitis es una inflamación o infección de la conjuntiva, la delgada membrana que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Se trata de una afección común que puede afectar a personas de todas las edades y suele ser altamente contagiosa.

Existen tres tipos principales de conjuntivitis, y según el médico familiar del Minsa, Jorge Jesús Rodríguez, se diferencian de la siguiente manera:

Viral: Generalmente afecta ambos ojos.

Generalmente afecta ambos ojos. Bacteriana: suele presentarse en un solo ojo y puede producir secreción amarillenta o verdosa, resequedad y presencia de legañas.

suele presentarse en un solo ojo y puede producir secreción amarillenta o verdosa, resequedad y presencia de legañas. Alérgica: se relaciona con agentes irritantes del ambiente, como polvo o polen.

Entre los síntomas más frecuentes están el enrojecimiento ocular, picazón o ardor, lagrimeo excesivo, sensación de arenilla, secreción y sensibilidad a la luz.

En casos más graves, especialmente en niños, se debe acudir al servicio de urgencias.

“Si el niño tiene fiebre alta, está muy irritable, se queja de mucho dolor, debe ser evaluado por un oftalmólogo”, indicó Bare, quien recordó que la conjuntivitis es una de las causas más frecuentes de atención en el primer nivel y en oftalmología.

Recomendaciones para prevenir contagios

Lávese las manos con frecuencia.

Evite tocarse los ojos.

No comparta objetos personales, como toallas o almohadas.

No use maquillaje ni lo preste durante el episodio.

Limpie y desinfecte los lentes con regularidad.

Evite el contacto directo con personas infectadas.

No use lentes de contacto mientras tenga una infección ocular.

mientras tenga una infección ocular. Reduzca la exposición al humo, polvo, químicos y cloro.

Los especialistas advierten que una conjuntivitis severa o mal tratada puede causar úlceras corneales, dejando cicatrices o disminuyendo la agudeza visual. Por ello, ante los primeros síntomas se recomienda acudir al médico para recibir tratamiento adecuado.

Información de Jocelyn Mosquera