Aumentan los casos de estafas en planes vacacionales: 59 afectados en lo que va del año

Ciudad de Panamá, Panamá/Lo que debía ser el inicio de unas vacaciones soñadas, se ha convertido en una pesadilla para decenas de panameños. En lo que va del año, al menos 59 personas han sido víctimas de estafas o incumplimientos de contrato relacionados con planes vacacionales, según informes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Los casos más frecuentes están asociados a falta de información clara, cláusulas abusivas, problemas con la devolución de dinero e incumplimiento de los servicios ofrecidos.

Rolando Murgas, del Departamento de Segunda Instancia de la Acodeco, explicó que la mayoría de estas denuncias terminan en tribunales debido a que los contratos suelen incluir penalizaciones que perjudican al consumidor.

“Casi todas terminan al final en tribunales por cláusulas abusivas, porque el contrato tiene un sistema de penalización que desfavorece o no guarda equilibrio con el agente económico. Por lo tanto, es posible que se abuse de esas cláusulas penales y se ordene la devolución del dinero al consumidor”, señaló Murgas.

De acuerdo con la entidad, muchos consumidores caen en estos engaños al intentar aprovechar supuestas promociones o paquetes turísticos irresistibles, que en realidad esconden condiciones poco transparentes.

“Lo que comentan los consumidores al momento de presentar sus quejas es que les ofrecen demasiadas regalías, ofertas o promociones verbalmente que probablemente no están en el contrato”, añadió el funcionario.

Ante esta situación, Acodeco recomienda a los usuarios verificar siempre la legalidad y reputación de las agencias de viajes, asegurándose de que cuenten con locales físicos, licencias visibles y referencias comprobables antes de realizar cualquier pago o firmar un contrato.

Según estadísticas de la institución, 44 consumidores han obtenido fallos favorables este año por casos de este tipo. Desde 2006 hasta la fecha, el sector de hoteles y planes vacacionales registra 2,132 quejas, que representan un monto superior a los $8 millones de dólares.

Con información de Jessica Román