Aprehenden a una mujer en Barú por agredir con un rastrillo a su pareja

La víctima interpuso la denuncia y esto permitió dar con la captura de la mujer.

La Policía Nacional logró la aprehensión de una mujer en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, quien era requerida por el delito contra el orden jurídico, familiar y el estado civil, en la modalidad de violencia doméstica, tras presuntamente haber agredido a su pareja con un objeto cortante.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho de violencia doméstica se registró en el corregimiento de El Palmar, donde la sospechosa habría utilizado un rastrillo para atacar a su compañero sentimental, causándole heridas cortantes en el rostro, los brazos y la espalda.

Tras recibir atención médica, la víctima interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió a las unidades policiales ubicar y aprehender a la agresora. Posteriormente, fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes para los trámites legales de rigor.