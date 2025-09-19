Aprehenden a mujer que presuntamente abandonó a recién nacido en Bocas del Toro

El pasado miércoles 17 de septiembre, la joven habría dejado al bebé de apenas una semana de nacido en una residencia de la comunidad de La Mesa.

bocas del toro/Unidades de Inteligencia e Investigación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendieron en la terminal de transporte público de Changuinola a una mujer de 23 años, señalada como la presunta responsable de abandonar a su hijo recién nacido.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado miércoles 17 de septiembre, la joven habría dejado al bebé de apenas una semana de nacido en una residencia de la comunidad de La Mesa, provincia de Bocas del Toro.

El menor fue rescatado posteriormente por la Unidad Especializada en Asuntos de Niñez y Adolescencia (UEANA), que activó los protocolos de protección correspondientes.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas será presentada ante un juez de garantías para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de una medida cautelar.